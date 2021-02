Finanziamenti: aumenta la richiesta per le attività imprenditoriali

La pandemia di Coronavirus ha indotto molte realtà imprenditoriali a richiedere finanziamenti per fare fronte alle difficoltà economiche riscontrate a seguito delle numerose chiusure determinate dai DPCM.

Si stima che, solo negli ultimi 3 mesi del 2020, l'incremento di richieste da parte delle imprese italiane abbia superato il 9%mentre, a livello annuo, si sia sfiorato il 24,5%. Secondo il CRIF, l'azienda che studia le tendenze creditizie delle imprese, si tratta dei dati più elevati degli ultimi 7 anni.

Naturalmente, richiedere un prestito continua a non essere così semplice, dato che è necessario, innanzitutto, individuare la soluzione in grado di soddisfare al meglio le esigenze della propria, particolare impresa.

Naturalmente, richiedere un prestito continua a non essere così semplice, dato che è necessario, innanzitutto, individuare la soluzione in grado di soddisfare al meglio le esigenze della propria, particolare impresa.





I finanziamenti a fondo perduto

Si tratta di una tipologia di finanziamento dedicata in special modo alle startup, quale incentivo per le nuove realtà.

Come suggerisce il nome, a caratterizzare questo prestito è il fatto che non va restituito come accade in quelli classici, purché sussistano precisi presupposti. Grazie a fondi stanziati sia a livello statale che europeo, possono farne richiesta, ad esempio, i giovani imprenditori con meno di 30 anni o le imprenditrici donne.

Alle volte, a fare la differenza è la tipologia stessa di azienda che s’intende avviare o l’area geografica in cui si desidera collocarla: in quest'ultima opzione si trova, ad esempio, il finanziamento denominato“resto al Sud”, rivolto a tutte quelle ditte che preferiscono offrire opportunità lavorative in regioni come per esempio l'Abruzzo, la Calabria o la Sicilia senza dislocarsi al nord. In questo caso, l'età massima per il richiedente è di 45 anni e occorre non essere titolari di altre imprese o avere contratti a tempo indeterminato attivi.

A fondo perduto sono anche le Smart e Start, ovvero le domande di finanziamento per le aziende che sono nate da meno di 5 anni: in questo caso, la discriminante sarà non avere un fatturato che superi i 5 milioni di euro l'anno.

Più in generale, i finanziamenti a fondo perduto richiedono parametri ben precisi in una start-up, ovvero la produzione di beni o servizi che siano dotati di innovazione e tecnologie avanzate: per fare domanda e dimostrare queste caratteristiche, occorrerà presentare un esaustivo business-plan.





Imprenditoria al femminile

Come già accennato, vi sono anche tutta una serie di agevolazioni per le aziende create da imprenditrici: oltre ai finanziamenti a fondo perduto e alle formule derivate, si può anche partecipare al bando per "Imprenditrici oggi" ove si ottengono finanziamenti statali fino all'80% o da parte di banche che propongano tassi agevolati.

Un'alternativa estremamente attuale è quella del crowdfunding, ovvero una vera e propria raccolta fondi da parte di investitori interessati al progetto.

Si tratta di un metodo che consente all'imprenditore di pubblicizzare la propria start-up, descrivendo i vantaggi e i guadagni ai quali si aspira per indurre a investire nella propria azienda chiunque nutra il desiderio di investire un capitale.

Esistono anche i cosiddetti Fondi di Garanzia dedicati alle imprese tutte al femminile, con agevolazioni ottenibili dalle banche o dagli istituti finanziari aderenti in cambio di un bene offerto quale ipoteca.





Il fido bancario

Si tratta di una sorta di prestito senza limiti che consente, all'azienda o al titolare di Partita Iva (in alcuni casi persino ai privati), di poter fare affidamento a determinatifondi anche qualora il conto abbia un credito pari a zero.

Ovviamente, si tratta di un servizio che prevede di corrispondere uncanone mensilee che, al tempo stesso, consente all'impresa di andare in rosso anche per svariati milioni di euro, a seconda delle caratteristiche.

L'importante sarà sempre tenere sotto controllo le spese per non sforare il fido, pena la restituzione immediata della somma.