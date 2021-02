Dalla dott.ssa Alessandra Sponda Consigliere Segretario Regionale riceviamo questo decreto per i lavoratori dello spettacolo

.... omissis...

LA GIUNTA REGIONALE



UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,

delibera



1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

di stanziare euro 2.450.000,00 ad integrazione delle risorse stanziate con deliberazione n. 932 del 9 luglio 2020 e

DGR n. 1258 del 1 settembre 2020 al fine di finanziare la reiterazione della misura di sostegno regionale integrativa

delle indennità previste a livello nazionale per i lavoratori dello spettacolo per i lavoratori già rientranti nei predetti

provvedimenti nonché per estendere la medesima misura anche i lavoratori dello spettacolo che hanno presentato

domanda entro il 30 novembre 2020 per le indennità di cui ai commi 1, 3 e 6 dell'art. 15 del Decreto-Legge 20 ottobre

2020 ed iscritti al "Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo", secondo quanto meglio esposto in premessa;

2.

di stabilire che la spesa di euro 3.650.000,00 trova copertura finanziaria sui capitoli di seguito indicati del bilancio di

previsione 2021/2023 esercizio di imputazione 2021, che presentano sufficiente capienza, per euro 1.825.000,00 a

valere sul capitolo 102355 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area Lavoro - Quota

comunitaria - Trasferimenti correnti", per euro 1.277.500,00 a valere sul capitolo 102356 "Programmazione

POR-FSE 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - Area Lavoro - Quota statale -Trasferimenti correnti", per euro

547.500,00 a valere sul capitolo 102357 "Programmazione POR-FSE 2014-2020- Area Lavoro - Cofinanziamento

regionale - Trasferimenti correnti";

3.

di stabilire che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs.

118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di € 3.650.000,00 saranno

assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 41 del 29/12/2020, nei seguenti termini massimi:

4.

Esercizio di imputazione 2020 - quota FSE € 1.825.000,00 quota FDR € 1.277.500,00 quota Reg. le

€ 547.500,00;

di stabilire che, per il rimborso a INPS degli oneri di cui all'Articolo 5 del richiamato Accordo di cui alla DGR n.

932/2020, quantificati in euro 10.000,00, si provvederà con i fondi a valere sul capitolo di spesa n. 101870 "Azioni

regionali per la promozione dell'occupazione - acquisto di beni e servizi (Artt. 30, 33, 35, 36, L.R. 13/03/2009, n.3) a

seguito di variazione compensativa di competenza con prelievo dal capitolo di spesa n. 101315 "Fondo regionale per

il sostegno al reddito e all'occupazione (Artt. 31, 37, L.R. 13/03/2009, n.3) di cui alla nota prot. 267251 del

07/07/2020;

5.

di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro all'esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa l'adozione

degli impegni di spesa e dei correlati accertamenti in entrata e l'adozione di quanto ritenuto necessario ai fini della

efficace gestione dell'attività, comprese la eventuale rideterminazione del valore dell'indennità integrativa assegnata ai

beneficiari, le attività di gestione e controllo secondo il quadro regolatorio europeo e nazionale e il rimborso a INPS

degli oneri previsti dall'Accordo;

6.

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 2, e 27 del D.

Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dal D. Lgs. 25.05.2016, n. 97;

7.

8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.