IL PARLATORE ETERNO E IL TABARRO: COPPIA INEDITA AL TEATRO FILARMONICO

Daniel Oren fa il suo ritorno al Filarmonico dirigendo entrambi i titoli,mentre le regie dei due allestimenti di Fondazione Arena sono firmaterispettivamente da Stefano Trespidi e da Paolo Gavazzeni con Piero Maranghi.Lo spettacolo, in collaborazione con l’ANFOLS per il progetto “Apertinonostante tutto”, sarà trasmesso in streaming sui canali social Facebook,YouTube e sulla webTV <https://arenatv.uscreen.io/> arena.it/tv e andrà in

onda su Telenuovo grazie all’iniziativa “Filarmonico aperto…a casa tua”. Le produzioni vedono impegnati l’Orchestra, il Coro preparato da VitoLombardi e i Tecnici della Fondazione Arena di Verona.Torna sul podio del Filarmonico per entrambi i titoli Daniel Oren, che hadiretto il maggior numero di rappresentazioni liriche nella storia areniana,la cui collaborazione con Fondazione Arena si rinnova da oltre trentacinqueanni. Per l’opera di Ponchielli gli interpreti sono Biagio Pizzuti nei panni di Lelio Cinguetta, mentre l’amante Susetta è Grazia Montanari. Il padre di Susetta, DottorNespola, è Maurizio Pantò, la madre Aspasia è Tamara Zandonà, Sandrina èSonia Bianchetti. Nel ruolo di Egidio è impegnato Salvatore Schiano di Cola,ed infine Francesco Azzolini è Un Caporale dei gendarmi.

Nel penultimo titolo pucciniano, invece, Il protagonista Michele è Elia Fabbian, sposato con Giorgetta interpretatada Maria José Siri. L’amante della giovane, Luigi, è Samuele Simoncini,mentre gli scaricatori Tinca e Talpa sono Francesco Pittari e DavideProcaccini. La Frugola è Rossana Rinaldi, Riccardo Rados è impegnato neldoppio ruolo del Venditore di canzonette e Secondo amante, Grazie Montanariesegue la duplice parte del Primo amante e Voce di sopranino e Dario

Righetti è Voce di tenorino.