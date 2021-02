Da Verona al mercato globale: le incubatrici per uova innovative battono la pandemia grazie ad Amazon

Sono aziende diverse per settore e dimensioni, dislocate da Nord a Sud della penisola, che hanno un tratto in comune: la forte crescita, spesso a tre cifre, nell’aumento delle vendite online.



Il minimo comun denominatore ha sede a Padova e si chiama Marketplace Mentor, uno strumento utilizzato dalla 28enne padovana Eleonora Calvi Parisetti e dalla società di consulenza da lei fondata, Growers Agency. Già fra i maggiori esperti di Amazon – alle spalle due manuali sul vendere online editi da Hoepli -, Calvi Parisetti aiuta le imprese a far fruttare al massimo le possibilità di e-commerce.



«La pandemia ha reso ancor più serrata la concorrenza nella vendita online – spiega –. Ecco perché è fondamentale, oggi più che mai, sfruttare al massimo le potenzialità dei canali di vendita in Rete. Non basta più esserci, bisogna emergere. I casi di successo delle aziende che seguiamo sono uno spaccato di come Amazon sia un’opportunità davvero per tutti: imprese di grandi, medie, piccole dimensioni, settori diversi, con un’attenta analisi di mercato e le giuste indicazioni l’online può diventare un moltiplicatore decisivo per il fatturato, strumento essenziale per il made in Italy».



Fra queste c'è Borotto.

Incubatrici per uova tecnologicamente all’avanguardia, in grado di garantire la massima resa. «Un passo avanti nella scienza dell’incubazione»: Borotto, azienda con sede in provincia di Verona, primeggia nel suo settore a livello internazionale, grazie alla capacità di essere sempre un passo avanti rispetto alle esigenze dei clienti. Idea progettuale originale, progettazione e assemblaggio totalmente all’interno dell’azienda, performance superiori rispetto alla media, costante allineamento con l’evoluzione tecnica e scientifica: così Borotto rimane al vertice del mercato, affiancando l’offerta con una gamma di accessori accuratamente selezionati sul mercato professionale internazionale. Attrezzature che permettono, successivamente alla schiusa, di ottimizzare la crescita e il sano sviluppo dei pulcini. E grazie all’apporto di MarketPlace Mentor, Borotto è ha aumentato le proprie vendite con un moltiplicatore elevato: sette volte tanto anno su anno