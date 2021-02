“Hope”. Mostra del Premio fotografico internazionale Prix Pictet.

Prix Pictet, il più importante premio a livello mondiale, per la fotografia, in tema di sostenibilità, ha organizzato, per la prima volta, a Verona, la mostra fotografica “Hope”, che, allocata nel Palazzo della Gran Guardia, sarà visitabile, sino al 24 marzo. La denominazione dell’esposizione – Hope, Speranza – vuole significare che, nonostante la crisi in atto, a livello globale, possiamo e dobbiamo, ancora, “sperare”. Con le loro opere, esposte in mostra, i dodici finalisti mirano ad porre in luce la considerazione , volta al futuro, di Prix Pictet, ossia, che l’arte possa incoraggiare all’azione e trionfare, là dove le parole, da sole, hanno fallito! Prix Pictet, nato nel 2008 e inaugurato dal Presidente onorario, Kofi Hannan, è dedicato, in ogni edizione, a un tema legato alla sostenibilità, onde aumentare la consapevolezza sugli inarrestabili cambiamenti in atto e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’urgente necessità di agire, promuovendo il dibattito su problematiche legate, come cennato, alla sostenibilità.

I fotografi protagonisti del percorso espositivo esplorano i modi positivi, in cui l’umanità sta affrontando le crisi, ambientale e sociale, dei nostri tempi. Una fonte di ispirazione per tutti, anche nell’attuale contesto di crisi pandemica e di incertezza. Il tour mondiale della mostra proseguirà, dopo Verona, nelle città di Milano, New York, Shanghai, Singapore e Dublino, tra le altre. Speranza: la dona anche l’Arte – espressione dello spirito – quale elemento essenziale, una volta bene osservato, per affrontare serenamente il futuro. Nella foto, l’opera d Joana Choumali, premiata per la serie “Ça va aller”, “andrà bene”!…

Pierantonio Braggio