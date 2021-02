Plauso al presidente Mario Draghi, per la proposta di revisione del PnRR e per il riferimento alla biodiversità

Siamo certi che il Presidente Draghi ed il Ministro Cingolani sapranno opportunamente intervenire, tenendo conto di questi temi, che per il Veneto, riguardano la protezione del Lupo, la tutela del verde urbano, pubblico e privato, contro inutili abbattimenti, e la presenza di centri, per il recupero della fauna selvatica ferita”. Un riconoscimento sentito al presidente Mario Draghi, che, grazie alla sua sensibilità, non ha dimenticato, fra gli impegni del nuovo Governo, quelli della tutela dell’ambiente e della non meno essenziale biodiversità.

Pierantonio Braggio