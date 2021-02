Investimento di 5 mln di euro, per la difesa del suolo, nel Veronese, da parte di Regione Veneto.

L’assessore all’Ambiente e alla Difesa del suolo della Regione del Veneto, Gianpaolo Bottacin, su delega del presidente Luca Zaia, ha compiuto. Il 17 febbraio, un sopralluogo a Verona ad uno dei cantieri delle opere finanziate dalla Regione - per un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro - con i fondi destinati a supporto dei territori colpiti dalla tempesta Vaia del 2018 e che saranno realizzate da Acque Veronesi. Insieme all’Assessore erano presenti il sindaco, Federico Sboarina, e il presidente di Acque Veronesi, Roberto Mantovanelli. Dopo l’incontro in Municipio, il cantiere visitato è stato quello per la realizzazione della nuova rete di raccolta delle acque bianche in via Colombo. Uno di quelli che interessano non solo il capoluogo ma anche i comuni di Minerbe e Cerea. “Il Veneto è l’unica regione d’Itali, che dopo l’emergenza Vaia, ha investito subito tutti i fondi erogati, nel primo anno di finanziamento – spiega l’assessore Bottacin -. In due anni, abbiamo aperto qualcosa come 1.515 cantieri. Questo, nonostante fossimo chiamati a intervenire, sulle aree più colpite e più devastate dalla tempesta. È chiaro che una simile mole di opere non poteva essere gestita direttamente, ma tramite il più ampio coinvolgimento degli enti locali e delle società di servizi pubblici, come Acque Veronesi che, si sono messe a disposizione. In Veneto, infatti, abbiamo la fortuna di avere le società di servizi, che sono pubbliche e questo per noi è una sicurezza”.

“I cantieri veronesi di cui trattiamo oggi – prosegue Bottacin – interessano il rifacimento delle reti idriche. L’obbiettivo è quello di contrastare al massimo gli effetti pericolosi dei cambiamenti climatici che provocano uragani che investono le città e creano gravi problemi anche sulla rete delle acque bianche, come la cronaca spesso ci riporta. È opportuno quindi proseguire col rifacimento della rete con dimensionamenti molto maggiori rispetto a quando è stata creata”. “Da alcuni anni, come Regione, ci siamo dati una programmazione delle opere, per mettere in sicurezza tutto il Veneto – conclude l’Assessore -. Nella difesa del suolo, con la Giunta Zaia. si è segnato un cambiamento di rotta, grazie all’affidamento del progetto al professor D’Alpaos, uno dei massimi esperti, a livello internazionale. Ne è venuto fuori un piano da diversi miliardi di euro ed abbiamo già avviato lavori, per circa un miliardo e mezzo di euro. È evidente che c’è ancora molto da fare, ma si iniziano a vedere anche gli effetti dei maggiori investimenti. Eventi atmosferici, come quello registrato ai primi di dicembre del 2020, ad esempio, pur con precipitazioni superiori rispetto a quelle della storica alluvione del ’66, che procurò cento morti, hanno avuto effetti pur seri. ma inferiori”.

Pierantonio Braggio