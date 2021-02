VITTORE BOCCHETTA è MORTO!

ADDIO A VITTORE BOCCHETTA. BUSINAROLO (M5S): «PERDIAMO TESTIMONE IMPORTANTE»



«Con Vittore Bocchetta perdiamo un testimone importante di uno dei momenti più bui della nostra storia. Da cittadina di Pescantina, punto di arrivo, dopo il 1945 dei treni che riportavano in patria migliaia di deportati dai lager nazisti, a maggior ragione non posso dimenticare l'importanza del ricordo. Anche Bocchetta, come ebbe occasione di raccontare in più occasioni, scese proprio lì, in località Balconi. “Scendo e mi affretto — si legge in una breve memoriale che scrisse nel giorno del suo 101esimo compleanno, appena due anni fa —, mi affanno a raggiungere Verona, ma è un appuntamento vuoto. Nessuno mi aspetta, tutti sono occupati a fare affari”. È un monito che continuerà a risuonare a lungo. Non possiamo permetterci di rimanere indifferenti».



Così Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 Stelle, sulla morta dello scultore antifascista, deportato a Flossenburg, Vittore Bocchetta.