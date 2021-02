Tre importanti in iniziative di “Veneto Agricoltura”.

Fra le numerose ed importanti iniziative di “Veneto Agricoltura”, veronaeconomia.it, ha il piacere di segnalare:–Il “Progetto Cimice asiatica", condue incontri, per mettere a fuoco il problema: il 3 marzo 2021 (evento tecnico-scientifico), e l’8 marzo (incontro tecnico ad invito), online sulla piattaforma ZOOM.Regione, Veneto Agricoltura e Università di Padova promuovono quanto sopra, nell'ambito del "Piano regionale, per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni, dannosi alla frutticoltura – DGRV 611 del 19.05.20" (Azione 4 - "Formazione" del PSR Veneto). – Il 3 marzo (ore 9.30-12.30), si terrà, online, il primo evento, aperto al pubblico e di tipo tecnico-scientifico, "Focus cimice asiatica: il punto sulla ricerca nazionale e internazionale". Temi affrontati: diffusione, strategie di controllo, lotta biologica, predatori e parassitoidi, influenza di fattori abiotici, sulla biologia dell'insetto, il progetto nazionale sulla cimice asiatica negli USA; – il prossimo 8 marzo (ore 10- 12.45), sarà trattato il tema: "Primi risultati, al tavolo di monitoraggio, del Piano per il contrasto alla diffusione della cimice asiatica, in Veneto". L’incontro è riservato ai gruppi di lavoro del progetto e ai diretti stakeholders (in particolare ai rappresentanti delle Organizzazioni Professionali e alle Organizzazioni Produttori). Obiettivo dell'incontro: presentare il lavoro, fin qui svolto,nell'ambito del progetto. Prossimamente, su https://www.venetoagricoltura.org/eventi-2/, i programmi e le modalità di iscrizione.

Il "Bollettino apistico", 1/2021, al servizio delle api e degli apicoltori. Essoè redatto, sulla scorta del monitoraggio di diverse “stazioni apistiche” e realizzato, in collaborazione, con le Associazioni degli Apicoltori e dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. La newsletter fornirà velocemente, fase per fase stagionale, suggerimenti di tecnica apistica e di gestione ambientale, in modo che attività agricola e apicoltura siano sinergiche o, perlomeno, non entrino in conflitto. Importante la collaborazione, con il progetto Interregionale ITA-SLO "BeeDiversity" (https://bit.ly/3rDYHbd), di cui, Veneto Agricoltura è leader, in partenariato con Istituzioni e associazioni di Friuli-Venezia Giulia e della Slovenia. Il "Bollettino Apistico" è disponibile sul sito di Veneto Agricolturahttps://www.venetoagricoltura.org/newsletter-2/ e può esserne richiesto l’invio gratuito, scrivendo a: cip@venetoagricoltura.org. In questo quadro, è stato pubblicato il Quaderno n. 21 della Collana Editoriale di Veneto Agricoltura, dal titolo: “Api e apicoltura, preziosa risorsa per ambiente e agricoltura”, del quale sono disponibili alcune copie cartacee. Per una copia, scrivere a: ufficio.stampa2@venetoagricoltura.org, anche se il quaderno può essere scaricato