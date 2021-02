SCI, M5S: CON CHIUSURA IMPIANTI SERVONO RISTORI IMMEDIATI PER IMPRESE E LAVORATORI

ROMA, 15 Feb- Con la chiusura degli impianti sciistici il turismo della montagna è uno dei settori maggiormente penalizzati dalla pandemia. A causa della decisione di posticipare la riapertura degli impianti, moltissime imprese che attendevano la data del 15 febbraio per riaprire le attività, dovranno attendere ancora, ed è quindi urgente un intervento tempestivo che garantisca loro dei ristori celeri e adeguati. L’imprenditoria montana è una risorsa fondamentale per il nostro Paese e in questi mesi abbiamo incontrato e fatto nostre le istanze di tutte le associazioni di categoria dei territori. Sostenere tutte queste imprese e i lavoratori che ne fanno parte è una delle prime azioni che questo governo deve compiere e in tal senso auspichiamo che vengano accolte le nostre proposte, per predisporre misure efficaci e adeguate”, lo dichiarano le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle Elisa Tripodi, Francesca Businarolo, Sabrina de Carlo, Luca Sut, Simone Valente e Gianluca Vacca, Giovanni Currò e Luciano Cantone.