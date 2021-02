I bus di ATV più sicuri. Collaborano i “soccorritori di strada” di Anioc. I Volontari, pronti per aiuto e primo soccorso, sui mezzi pubblici urbani.

Grazie alla loro preparazione specifica, i Volontari sono in grado di intervenire, in caso di necessità, effettuando operazioni di primo soccorso come, il contatto con il 118, l'eventuale rianimazione cardio polmonare, fino alla defibrillazione, con l’utilizzo dell’apposito dispositivo semiautomatico.

I “soccorritori di strada”, quindi, potranno servirsi gratuitamente dei mezzi ATV anche, per raggiungere i luoghi, dove prestare servizio, come parchi cittadini, mercati, eventi, o, semplicemente, per offrire presenza e assistenza, nelle strade e piazze del centro e delle periferie. Gli utenti dei bus ATV, dunque, potranno contare sul loro aiuto. Stefano Zaninelli, direttore generale di ATV: ”Abbiamo aderito volentieri alla proposta dei Volontari soccorritori, considerando doveroso il fatto di agevolarne l'operato, consentendo la libera circolazione, sui mezzi pubblici. D'altra parte, la loro presenza, sugli autobus, sarà un motivo di rassicurazione, per tutti i nostri utenti, soprattutto nelle ore serali. La loro capacità di intervento, in caso di primo soccorso, è certamente un valore aggiunto, che può rivelarsi prezioso, in situazioni di emergenza. Possono inoltre rappresentare un valido deterrente, per prevenire situazioni di pericolo o scoraggiare malintenzionati e balordi che – i fatti di cronaca, purtroppo, ce lo confermano – talvolta, creano problemi a bordo dei nostri mezzi”. I Volontari soccorritori dell’ANIOC contano circa una cinquantina di operatori, divisi in squadre, che si alternano quotidianamente, per assicurare la loro presenza sul territorio. "Una bella collaborazione, che crea valore aggiunto, per migliorare costantemente il servizio cittadino, soprattutto, in termini di sicurezza - spiega l'assessore alla Viabilità, Luca Zanotto -. La presenza dei volontari, sui nostri autobus, infatti, sarà non solo un deterrente, per chi pensa di poter infrangere le regole, ma, in primo luogo, un supporto a tutti gli utenti del trasporto pubblico. La loro divisa è garanzia di preparazione, nell'assistenza sanitaria e nel primo soccorso. Ringrazio pertanto Atv e Anioc, per aver stretto questa sinergia a beneficio di tutta la città". "I veronesi li conoscono e riconoscono la loro divisa. Per questo, la presenza dei volontari sugli autobus sarà efficace - afferma l'assessore al Commercio, Nicolò Zavarise -. Abbiamo sostenuto questa collaborazione, dopo aver sperimentato l'impiego dei soccorritori di strada Anioc, durante il lockdown e nei mercati di quartiere, per far rispettare le misure anti Covid. Ormai, sono un punto di riferimento e l'Amministrazione comunale non può che essere orgogliosa di saperli a servizio della città". Ottima presenza, quella dei Volontari ANIOC, sui bus veronesi, garanzia di sicurezza personale e di pronto intervento, nei diversi casi di emergenza, che possono presentarsi.

Pierantonio Braggio