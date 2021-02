In onore di San Valentino, la storia immortale di “Roméo et Juliette”.

Fondazione Arena, per gli innamorati, aggiunge un nuovo ed imperdibile contenuto premium: dal 14 febbraio, alle 12, sarà online Roméo et Juliette di Charles Gounod, proposta nel simbolico ed affascinante allestimento di Francesco Micheli. Un’opera, che racconta una delle storie d’amore più celebri di sempre, che ha reso Verona famosa, in tutto il mondo, come “Città dell’Amore”. La visione sarà possibile ald un modico costoe rimarrà in rete, per 30 giorni, per un’offerta sempre nuova, in attesa dei nuovi spettacoli della Stagione Artistica 2021, al Teatro Filarmonico.

