NASCE GLOBAL POWER PLUS: L'ENERGY BRAND 100% GREEN RIVOLTO AL MERCATO RETAIL

Verona, 15 febbraio2021 – Nel 2020 le fonti rinnovabili per la produzione elettrica in Europa hanno superato per la prima volta quelle fossili crescendo al 38% del totale, a fronte di un crollo al 37% di gas, carbone e petrolio. Tali dati dimostrano come, in questo momento storico, la domanda di energia pulita sia in fortissima crescita. A partire dai consumatori, sempre più attenti, consapevoli e desiderosi di incidere concretamente sulla sostenibilità ambientale. Ed è proprio da questo bisogno di essere parte attiva del cambiamento che nasce oggi un nuovo brand dell’energia, destinato al segmento retail, che porta nel suo dna una forte impronta green, tanta innovazione e radici solide, garantite da un know-how consolidato e riconosciuto.

È Global Power Plus Srl, la New Company (NewCo) specializzata nella vendita di energia elettrica e gas 100% green, rivolta al mercato dei domestici, alle partite IVA e alle PMI. Costituita e controllata da Global PowerSpA, marchio di riferimento della PA italiana, di reseller e grandi aziende, presente nel settore energetico da circa vent’anni, che ne detiene la piena proprietà, la Srl scaligera punta a differenziare gli asset di mercato e consolidare il segmento del consumer privato del Gruppo Vittoria, di cui fa parte in qualità di neo nato brand.

Concepita con una struttura indipendente, la NewCo si è dotata di un modello di business tipico delle digital company con l’obiettivo di intercettare tutti i segmenti della clientela, grazie alla rete commerciale capillare, al web e ai due store di Verona e Padova. Il team si compone di un management qualificato ed esperto nello sviluppo del mass market e di figure già attive in Global PowerSpA. A capo del board, l’amministratore unico Luca De Rosa, nonché Amministratore Delegato di Global Power con un passato nel Gruppo Hera ed Edison, coadiuvato da uno staff composto da 18 persone.

“Il nostro obiettivo principale è quello di esprimere al meglio i valori di semplicità e totale trasparenza dell’offerta commerciale e della gestione dei servizi, garantendo forniture luce e gas green provenienti da fonti certificate” - afferma l’Amministratore Unico di Global Power Plus, Luca de Rosa – La sostenibilità ambientale è il cuore della nostra brand identity ed è il focus su cui costruiamo tutta la nostra azione progettuale e imprenditoriale per mettere il cliente davvero al centro dell’energia’’.

Global Power Plus si distingue per l’approccio green dei prodotti e dei servizi, e per l’esperienza di acquisto digitale che mette al centro le esigenze quotidiane delle persone, la facilità di fruizione e il consumo sostenibile. A ciò si aggiunge l’ampia gamma di servizi a valore aggiunto, realizzati in collaborazione con la E.S.Co. di Gruppo Vittoria, Global Power Service SpA.

“Puntiamo a una crescita solida e organica. -sottolinea l'Amministratore Unico - L’obiettivo è consolidare una produzione contrattuale mensile importante già nel corso del biennio 2021/2022, che possa portare nel 2025 ad un portafoglio clienti finali retailfra le 80 e le 100.000 unità”.

ENERGIA E GAS CERTIFICATI 100% GREEN

Cavalcando una tendenza sempre più emergente, dove il 44% degli utenti che scelgono il prezzo fisso acquistano volentieri prodotti luce e gas certificati provenienti da fonti rinnovabili (Fonte ARERA), Global Power Plus è in grado di proporre offerte 100% green, certificando le forniture di energia elettrica tramite GDO (Garanzie d’Origine) e le forniture di gas tramite acquisti di crediti CO 2 collegati a progetti specifici di carattere internazionale. Il brand ha realizzato anche uno speciale Kit dedicato ai propri Clienti che testimonia l’impegno a combattere le emissioni di CO 2 .

UNA GESTIONE SEMPLIFICATA GRAZIE AL DIGITALE

La semplificazione dei processi d’acquisto e di gestione delle forniture e dei servizi è uno dei fattori su cui ha puntato Global Power Pluse lo ha fatto attraverso il digitale, creando una App dedicata e un accesso a una Digital Room, una piattaforma semplice e intuitiva, ricca di informazioni sulle utenze contrattualizzate, dove gli utenti possono monitorare in tempo reale i consumi, gestire le bollette, effettuare pagamenti e svolgere numerose operazioni che consentono di risparmiare tempo e risorse.

E non solo, la Srl ha pensato anche a quegli utenti affezionati a un approccio più tradizionale, a cui viene data la possibilità di scegliere tra una gamma di canali fisici come la rete commerciale, gli Store e l’Energy Coach, un consulente personale che assiste il cliente in tutti gli aspetti tecnici e amministrativi, disponibile anche per chi sceglie il percorso online.

LA PARTNERSHIP CON ARBOLIA

La sensibilità verso l’ambiente è al centro dell’azione di Global Power Plus che ha già attivato sinergie sul territorio nazionale per rendere tangibile il proprio impegno nella sostenibilità. La prima di queste azioni è la partnership con Arbolia, la nuova società benefit che promuove e realizza azioni di imboschimento e rimboschimento in tutto il paese. Arbolia ha avviato un’importante iniziativa di riqualificazione del territorio nazionale a partire dai territori locali coinvolgendo le singole amministrazioni comunali e Global Power Plus ha aderito al progetto, focalizzandosi sul Veneto. Il primo bosco urbano realizzato da Arbolia per Global Power Plus partirà nel 2021.

L’ATTIVITÀ DI CROSS SELLING CON LA E.S.CO. GLOBAL POWER SERVICE

In aggiunta alle forniture, il cliente di Global Power Plus ha a disposizione servizi che gli consentono di sviluppare una quotidianità sempre più orientata alla sostenibilità, grazie alla collaborazione con Global Power Service.

Tra questi il programma BE GREEN, che comprende tutti gli interventi di efficientamento previsti dal Bonus 110%, a cui seguiranno nuove iniziative che spaziano dai dispositivi per la ricarica dei veicoli elettrici alla telefonia. Nell’ambito della PMI, tale collaborazione sarà strategica nel finalizzare opportunità dedicate a settori merceologici specifici, come l’agroalimentare e il winery, particolarmente energivori e sensibili all’abbattimento dei consumi e alla sostenibilità.

Global Power S.p.A.

Fondata a Verona nel 2004, si specializza nella vendita di servizi energetici alla PA. Grazie alla digitalizzazione di processi e servizi e all’operatività di un team dedicato di alto profilo, Global Power gestisce da sempre il cliente online. Il suo modello di business ha anticipato di un decennio i temi della semplificazione nella PA divenuti oggi uno standard delle migliori aziende del mercato nazionale. L’azione imprenditoriale si ispira da sempre al Protocollo di Kyoto, concretizza le politiche comunitarie del pacchetto 20-20-20 e promuove una nuova cultura dell’energia.