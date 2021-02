Zalf Euromobil Désirée Fior: al via la 40^ stagione!

Il lunch party, che si è tenuto nel rispetto delle normative anti-covid alla presenza di sponsor, operatori dei media e sostenitori, ha aperto l'ultima fase della preparazione invernale in vista del debutto su strada programmato per sabato 27 febbraio. E' stata questa l'occasione propizia per togliere i veli al team kit targato 2021. Una maglia che, pur riprendendo l'inconfondibile Zalf-style, dà spazio agli storici sostenitori della formazione trevigiana e anche ai nuovi partner del team come Taopatch e Bimecc.

Questo l'organico della Zalf Euromobil Désirée Fior 2021:

Gabriele Benedetti, Davide Cattelan, Edoardo Francesco Faresin, Stefano Gandin, Federico Guzzo, Lorenzo Quartucci, Giulio Masotto, Elia Menegale, Manlio Moro, Alessio Portello, Simone Raccani, Samuel Slomp, Alex Tolio, Riccardo Verza, Edoardo Zambanini e Matteo Zurlo



Dal 1982 sono oltre 110 gli atleti cresciuti sotto l'ala dei fratelli Antonio, Fiorenzo, Gaspare e Giancarlo Lucchetta e di Egidio Fior, che sono approdati con successo al professionismo: una storia che proseguirà anche nel 2021 grazie alla rosa di 16 atleti affidati ai tecnici Mauro Busato, Ilario Contessa, Gianni Faresin e Fabio Mazzer.



"Abbiamo allestito una formazione che è il giusto mix tra giovani emergenti ed elementi di esperienza: ci attende una nuova sfida nel mondo delle Continental. Il nostro calendario tradizionale si arricchirà di alcune esperienze tra i professionisti e di qualche trasferta all'estero che consentiranno ai nostri ragazzi di maturare ulteriormente sul piano internazionale" ha anticipato Ilario Contessa.



"In questi mesi invernali, pur con tutte le limitazioni dovute al Covid-19, tutti i nostri atleti sono riusciti ad allenarsi con continuità. Nonostante ci siano state poche occasioni per ritrovarci tutti insieme le abbiamo sfruttate al meglio. Nei prossimi giorni rifiniremo la preparazione e poi ci presenteremo al via della Firenze-Empoli e della Coppa San Geo con l'obiettivo di centrare subito dei risultati importanti. Speriamo di poter gareggiare con continuità nei prossimi mesi per dare la possibilità a tutti i nostri ragazzi di mettersi in luce" ha aggiunto Gianni Faresin.