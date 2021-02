Avanti Draghi, cacciato Conte, se il buongiorno si vede dai ministri..

Vorrei sollevare alcune considerazioni dopo l'abbuffata di commenti che, tra ieri sera ed oggi, sui piccoli media italiani si leggono. Pareri illustri e molto approfonditi, ma che spesso sposano aprioristicamente il gruppo sociale o politico o editoriale di appartenenza e quindi i soldi pubblici che da questi posizionamenti si attendono. Il partito di maggioranza relativa, che da apriscatole dei palazzi romani, ha tirato su ago e filo per ricucire gli strappi che la vecchia casta mostrava agli italiani. Qualche critico c'è ma è la democrazia, si può criticare la polizia russa ma guai a intervenire su quella mericana che uccide i neri. In Italia il sistema regge e Draghi è qui per questo, non scandalizziamoci delle scelte dei nomi, vediamo le scelte concrete. Il bavaglio ora lascia passare solo pochi interventi critici, spesso sono piccole punzecchiatura ai "Migliori" del Governo Draghi e che servono solo a dire: guarda che ci siamo anche noi. La libertà di parola c'è ed anche quella di elezioni, ma come recita in più passi la nsotra costituzione, la legge ordinaria, determina poi la modalità di concreta attuazione. Ecco quindi limiti spuntare ovunque , alcuni condivisi e sacrosanti, altri per difendere il potente di turno, con leggi decise dalla maggioranza. Ora, questo Governo impostato da Mattarella, dovrebbe far rinascere economicamente l'Italia e combattere la pandemia. Sulla prima azione, nonostante i soldi che dicono che arriveranno dall'Europa ( soldi nostri a debito), ne dubito fortemente, se non metteranno mano alle riforme, cosa che questo governo del tutti dentro difficilmente potrà fare. La seconda , è già stata risolta, "Perchè guariremo" lo ha già scritto nello scorso anno il riconfermato Ministro della Salute Pubblica , il LEU Roberto SPERANZA , quindi perchè disperare per i vaccini che pagati non vengono consegnati, cosa che causerà migliaia di morti, persone, uomini , non gatti o canarini. Non affannatevi quindi a criticare,ora il Governo c'è, e per tutti occorre consolidare le linee di difesa dei propri privilegi, tanto a destra quanto a sinistra, non c'è tempo per Uomini eroi ne per i Santi, abbiamo dei Caporali e tanti quaqquaraqquaqquà. Gli uomini se vogliono stare vivi devono nascondersi tra le fila dei caporali, poi, passata la nomina del Capo dello Stato, occupate le migliaia di poltrone che scadono in primavera da tanti quaquaqua.. nel 2022 probabilmente, forse, si tornerà a votare; o forse no!