Dopo lunghi anni di lavoro, il 1 gennaio 2021 è entrato in vigore il primo Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese ( 中 华人民共和国法典 ), approvato il 28 Maggio 2020. Sin dagli anni ’50, la realizzazione di un codice è stata oggetto di interesse nel dibattito cinese, ma con scarsi risultati: infatti, è sempre stata preferita l’introduzione di singole leggi, nella speranza, in futuro, di accorparle in un testo unico. Solo nel 2014, con l’inizio dei lavori del codice, questa possibilità si è resa concreta e, oggi, con l’entrata in vigore del Codice Civile cinese sono state abrogate le precedenti leggi, tra le altre, in tema di proprietà, di successione, di contratti e di famiglia. Esso ha risposto al bisogno di chiarire al meglio il rapporto tra la società, l’individuo e la proprietà (non a caso il Codice cinese viene comunemente definito come una “enciclopedia del vivere sociale”) e di semplificare il contesto normativo, in quanto ha permesso di colmare i vuoti legislativi tra le diverse leggi. I lavori che hanno accompagnato la stesura del testo, inoltre, sono stati oggetto di un grande interesse da parte di tutto lo Stato cinese: durante l’elaborazione del codice, il Governo cinese ha ricevuto quasi 1 milione di commenti dal pubblico. Infine, è interessante rilevare un dato: il XIX secolo ha visto al centro del dibattito giuridico la codificazione napoleonica, il XX secolo ha visto la codificazione tedesca; sembra proprio che il XXI secolo avrà come protagonista proprio la codificazione Cinese. Il Codice è diviso in sette parti: Disposizioni generali, Proprietà, Contratti, Diritti della