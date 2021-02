E’ corretto di parlare di prestito dell’Europa all’Italia ?

L’Italia per come è strutturata con una spesa pubblica altissima soprattuttodi tipo assistenziale difficilmente potrebbe restituire questo prestito senza gravi ripercussioni sulle aree produttive del Paese.

L’Italia per come è strutturata non è assolutamente in grado di rinunciare alla politica monetaria cioè alla stampa di moneta.

Per capirci meglio se avessimo la nostra moneta si potrebbe, soprattutto in questo momento, stampare lire per far fronte alla spesa pubblica, con l’euro dovrebbe quantomeno stampare L’Europa, e fornirci la moneta necessaria per sostenere la spesa pubblica.

Non possiamo andare avanti solo con le entrate fiscali,ma soprattutto non possiamo permetterci una patrimoniale perché causerebbe una vera e propria catastrofe economica.

Anzi la patrimoniale produrrebbe un effetto peggiore della tassa sui depositi del 1994 che ha causato l’usciata della lira dallo SME.