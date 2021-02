TH Resorts prende in gestione l’Hotel Parchi del Garda a Pacengo di Lazise

Il TH Lazise Parchi del Garda, è un altro quattro stelle che entra nel portafoglio dell’azienda, dopo il TH Le Castella Baia degli Dei in Calabria acquisito pochi mesi fa, che si aggiunge alle 30 strutture e 6.800 camere nelle più belle località della penisola.

Il TH Lazise, Parchi del Garda è un hotel dalla spiccata fisionomia bleisure (business&leaisure)con le sue 233 camere, aperte 300 giorni all’anno, con un congress centre di oltre 2000 metri quadrati per eventi fino a 1000 persone. L’hotel si trova in una posizione strategica a 900 metri dal lago e a 500 metri da Gardaland, vicinissimo a tutti i parchi tematici del Garda, una posizione in grado di intercettare il turismo mittel europeo, quello di intrattenimento e quello business legato a eventi aziendali e conferenze.

Grande soddisfazione sono state espresse dal Presidente di TH Resorts Graziano Debellini e dell’AD Gaetano Casertano che vedono nella prossima estate un momento di riscatto per tutto il settore.

“Nonostante la grande preoccupazione sulla tenuta del settore i nostri obiettivi rimangono ambiziosi. Stiamo lavorando ad un piano industriale di forte rilancio - dichiara Graziano Debellini, Presidente di TH Resorts -. Anche quest’ultima acquisizione, fatta nella nostra regione, il Veneto, dove ancora non eravamo presenti, testimonia la volontà di continuare a crescere e investire anche in un segmento come quello del Mice, duramente provato dalla pandemia. Anche questa operazione, come le prossime che annunceremo a breve, vanno nella direzione di rafforzare l’obbiettivo, già ampiamente dichiarato, di voler puntare a raddoppiare il fatturato in tre anni".

TH Resorts è uno dei principali player a livello nazionale attivo nella gestione di 30 strutture alberghiere – hotel, villaggi, resort – specializzato nel segmento leisure di fascia medio-alta. Secondo l'Osservatorio Horwath 2019, nel 2018 TH Resorts è la prima catena alberghiera in Italia nel segmento leisure per numero di camere e ha una posizione di leadership predominante nel segmento montagna con una quota di mercato pari al 23% circa. Fondato a Padova nel 1977, negli anni si è focalizzato sull’acquisizione di nuove strutture, principalmente in un’ottica “asset light”, affiancando all’attività di gestione anche quella di tour operator e sviluppando accordi commerciali con agenzie di viaggio e on-line travel agency italiane. Da sempre il Gruppo ha prestato grande attenzione al tema dell’occupazione: al picco della stagione turistica impiega un totale di ca. 9.000 persone, incluso l’indotto.