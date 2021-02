L’Italia necessita di una patrimoniale ?

Il debito pubblico sale perché ci sono troppe uscite e le entrate fiscali in questo momento addirittura sono al limite della sopportabilità.

Il vero problema dell’Italia è la spesa pubblica fuori controllo, soprattutto quella concentrata in certe aree improduttive del Paese.

Senza mettere mano a questo problema, la patrimoniale, sposterebbe solo il problema di qualche mese ; anzi potrebbe compromettere in modo irrimediabile l’economia.