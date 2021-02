E vaiiii! La Banca di Verona , Credito cooperativo Cadidavid si fonde e si sposta a Vicenza

Dopo l'adesione votata a larghissima maggioranza dai soci presenti all'assemblea per entrare nel gruppo ICCREA ora ai soci si chiede di votare, in via telematica, a distanza a causa COVID, il progetto di fusione preparato dal CdA.

Tempo fa, una votazione di pochissimi soci rispetto al totale degli aventi diritto, abbiamo dato, sostanzialmente, a Roma le redini della Banca di Verona per consentire la nascita del polo bancario nazionale della cooperazione. Un servizio a vantaggio della maggiore credibilità al sistema creditizio cooperativo italiano, ottenuto mischiando banche sane e con grande dotazione, come la nostra, ed altre, la maggioranza sull'orlo della crisi finanziaria.

Ora, il progetto che a quanto sento non è graditissimo, e sul quale si esprimeranno i soci il 24/2/2021 alle ore 10 presso a Padova col sistema del Rappresentante designato ( sul sito www.bancadiverona.it potrete trovare i dettagliati documenti), prevede che la MAGGIORANZA degli Amministratori sia tra i soci della banca vicentina incorporante , che la sede legale sia quella della banca vicentina, e che il Presidente sia per sei anni (fate voi i conti nel merito) tra i soci veronesi poi si vedrà. I soci veronesi sono dai documenti 3574, quella vicentina, molti di più, oltre il triplo. Si chiuderà così un'altra storia come quella della banca di Verona e di Vicenza e di Bl ... a parti invertite, in questo caso sarà Vicenza a comandare.