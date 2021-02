Mondiali di sci di Cortina 2021 … prove generali per Olimpiadi a Verona!

All’apertura dei Mondiali di Sci 2021, a Cortina, in una cornice innevata, milioni di telespettatori emozionati, essendosi collegati alla diretta in eurovisione su RAI 2. Verona ha brillato, grazie alla straordinaria interpretazione del tenore Piotr Beczała, con i complessi artistici e tecnici della Fondazione Arena di Verona. Oltre 70 nazioni, collegate, da tutto il mondo, ha portato l’attenzione su Verona e la sua Arena: simbolo di bellezza, cuore della Musica, icona dell’Italia, nel mondo. Piotr Beczała ha incantato il pubblico, con l’aria Nessun dorma dalla Turandot di Puccini, eseguita ed interpretata, dall’Orchestra e dal Coro di Fondazione Arena, ai quali va il pensiero del sovrintendente e direttore Artistico Cecilia Gasdia: «Desidero ringraziare l’Orchestra, diretta da Francesco Ommassini, il Coro preparato da Vito Lombardi, i Tecnici di Fondazione Arena e tutti i lavoratori, che hanno reso possibile la meravigliosa esecuzione, che ha fortemente caratterizzato la cerimonia d’apertura dei Mondiali di sci di Cortina 2021. La loro eccellenza, unita alla bellezza dell’Arena, ha ancora una volta raccontato a tutto il mondo la magia del nostro Anfiteatro. Grazie anche al management di Fondazione Arena, che ha intuito l’importanza della partecipazione ad un evento internazionale di così grande rilievo e lo ha gestito, in maniera impeccabile pur nel brevissimo tempo a disposizione». Importante partecipazione di Fondazione Arena, che, nonostante le difficoltà e gli ostacoli, creati dal virus, continua a fare sapere e a confermare che Verona della Musica e della Lirica, non solo è viva, ma procede ed intende procedere, con tenacia – sempre con successo – per potere ridare vita, a virus, speriamo, eliminato, al più presto, ai suoi noti, imponenti spettacoli areniani.

Pierantonio Braggio