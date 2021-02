Start-up, Scale-up! Il nuovo corso ODINO rivolto ai giovani con un’idea imprenditoriale da realizzare.

L’Ex Mulino sarà sede del nuovo percorso full-immersion per aspiranti

imprenditori: “Start-up, Scale-up!” è il programma completamente

gratuito per “disegnare” start-up e avviare progetti d’impresa di

successo.

L'attività è dedicata ad aspiranti startupper (singoli o gruppi) tra

i 18 e i 35 anni, residenti nel territorio dell'Est-Veronese che

vogliono strutturare e far crescere un’idea di impresa, arricchendo

le proprie competenze imprenditoriali e il network di contatti.

Nessuna barriera all’ingresso. Ciò che conta sarà la qualità

dell’idea e il livello di innovatività della proposta. I candidati

selezionati avranno la possibilità di accedere a un percorso di

formazione, di tipo laboratoriale, della durata complessiva di 20

ore. Ad affiancare i partecipanti nelle attività pratiche, un pool

di esperti specializzati nel supporto a start-up.

Posti limitati, chiusura iscrizioni 01 Marzo 2021

Info e regolamento al sito: https://progetto-odino.it/corso-startup-

scale-up/

IL PROGETTO

Il progetto ODINO – Officine d’Innovazione supporta i giovani dai

16 ai 30 anni del territorio veronese nell’accesso al mondo del

lavoro attraverso percorsi formativi gratuiti di eccellenza e di

auto-imprenditorialità.

I corsi ODINO sono ospitati all’interno delle Officine di Innovazione

di Verona e Soave, specializzate nei settori delle applicazioni

meccaniche/robotiche/industria 4.0 e nel settore vitivinicolo.

Il progetto inaugura le sue attività a Settembre 2020, e sarà attivo

fino a fine 2022.

ODINO – Officine d’Innovazione è un progetto nato dalla sinergia di

Università di Verona, Amministrazione Comunale di Soave e

Associazione SAFE, supportati dal Consorzio di Tutela vino Soave e

Confindustria Verona; Con il contributo di Fondazione Cariverona.