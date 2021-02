La Provincia di Verona ha inviato una nota alle amministrazioni dei Comuni ‘di confine’ per confermare l'approvazione del “P e C” - il progetto emergenza Covid - da parte del Comitato paritetico che si occupa del fondo destinato allo sviluppo e alla coesione dei territori confinanti con le province di Trento e Bolzano.In tutto 1,29 milioni di euro suddivisi tra i 22 Comuni scaligeri di cosiddetta prima e seconda fascia. Ogni amministrazione avrà quindi a disposizione oltre 58mila euro per l’acquisto di mezzi o strumenti per il soccorso e la protezione civile, personal computer per scuole, enti pubblici o famiglie bisognose e sistemi per la sanificazione degli ambienti. Le spese andranno effettuate entro aprile 2021.

Il progetto, redatto e presentato dalla Provincia al Comitato paritetico, ha seguito le indicazioni scaturite da due tavoli di concertazione con i Comuni interessati. Incontri dove sono state condivise sia la ripartizione equa dei contributi tra i territori, sia le tipologie dei beni da acquistare.

Il piano prevede il coordinamento da parte della Regione del Veneto, mentre la Provincia sarà il soggetto attuatore, deputato alla supervisione dei tempi e delle modalità di spesa, da parte dei singoli Comuni.“Il progetto sarà un supporto importante ai Comuni, nell’emergenza, con cui dovremo convivere ancora alcuni mesi. Questi contributi rappresentano un anticipo straordinario del 30% del Fondo d’area vasta 2019 e sono destinati, appunto, a far fronte alla pandemia – afferma Cristian Brunelli, Consigliere con delega ai Comuni di Confine –. Ringrazio gli uffici della Provincia che ci hanno permesso di ottenere questo risultato, in tempi certi. Da oggi la delega ai Fondi dei comuni confinanti passa alla collega Serena Cubico, a cui vanno i miei migliori auguri. Personalmente continuerò a occuparmi, in accordo con il presidente, Manuel Scalzotto, dei lavori pubblici e, da oggi, anche della Polizia provinciale e dei rapporti con la Regione del Veneto”.