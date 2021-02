Pietro Rotari (1707-1762) torna a Verona.

La prossima lezione del ciclo "Veronesi illustri in Europa", organizzato dall'Associazione dei Consiglieri Comunali Emeriti, in collaborazione con l'Università e con la Società Letteraria di Verona, si terrà martedì 9 febbraio 2021, alle ore 17,30, esclusivamente, nella nuova modalità di diretta streaming. Per seguirla, è necessario collegarsi, quindi, alle ore 17.30, al sito www.societaletteraria.it/streamingvideo/ | www.societaletteraria.it/streamingvideo/ della Società Letteraria. La lezione sarà tenuta dalla dott.ssa Giulia Adami del Dipartimento Culture e Civiltà, dell’Università di Verona, e sarà dedicata al pittore Pietro Rotari, nato a Verona, ad Avesa, più precisamente, nel 1707, e morto, a San Pietroburgo, Russia, nel 1762.

Pierantonio Braggio