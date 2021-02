Banca Akros – Gruppo Banco BPM – Milano.

Banca Akros ha confermato la propria leadership nell’intermediazione obbligazionaria e azionaria, posizionandosi al 1° posto nella classifica degli intermediari italiani ed esteri attivi in conto terzi sui mercati obbligazionari italiani, con una quota di mercato pari al 21%, e al 4° posto sui mercati azionari, con una quota che si attesta all’8,5% (Fonte: Assosim).

La Banca ha continuato a supportare l’accesso al mercato dei capitali da parte di corporate e istituzioni finanziarie, partecipando a numerose operazioni di rilievo realizzate in Italia nel corso del 2020, tra le quali si evidenziano i collocamenti obbligazioni di primari emittenti tra cui la Capogruppo Banco BPM e le società Webuild - ex Salini Impregilo -, Nexi (equity-linked), INWIT, Autostrade per l’Italia, Leonardo e Cassa di Risparmio di Asti, nonché, nel comparto supranational, BEI e KfW.