ATV- Azienda Trasporti Verona - dona alle Scuole 35 milamascherine FFP2, ad alta protezione.

Già avviata la consegna delle prime 3000 mascherine FFP2, ad alta protezione, ai dirigenti degli istituti Messedaglia e Ferraris, mascherine, che ATV ha deciso di donare, nel numero di 35 mila, ai 20 istituti scolastici di Verona e provincia, che ne hanno fatto richiesta. La donazione vuole rappresentare un concreto segnale di sensibilizzazione, volto ai giovani, sulla necessità di adottare i comportamenti più efficaci, per proteggere sé stessi e gli altri, partendo dal semplice gesto di indossare una idonea mascherina. Nell’autobus, con ambiente chiuso e a aerazione limitata (nonostante l'obbligo dei finestrini,sempre aperti), l’uso della FFP2 garantisce un migliore livello di protezione, in virtù del maggior potere filtrante e dell’aderenza al volto.

La fornitura delle 35 mila mascherine agli Istituti – che sono accompagnate anche da una scheda illustrativa, sul loro corretto utilizzo – sarà rapidamente completata, da parte diATV, nel giro dei prossimi giorni. Giovani: portate la mascherina, per la salute Vostra e di chi è accanto a Voi!

