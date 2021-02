XLIII Giornata per la Vita, 7 gennaio 2021.

“Domenica, 7 febbraio, si celebra la 43ª Giornata Nazionale per la Vita, che, quest’anno, assume un nuovo significato, perché la pandemia ci ha fattocapire che siamo fragili, come un bambino, nella pancia di unamamma,un bambino, che porta con sé la speranza di un futuro migliore, ma

che, talvolta, non trova un ambiente pronto ad accoglierlo, diventando un ostacolo, contro il quale si scatenano le ideologie: dal principio diautodeterminazione, al desiderio di un figlio perfetto, dalla paura diperdere il lavoro, all’abbandono del partner, che, talvolta, lascia sola ladonna, proprio nel momento della sua maggiore fragilità. Sappiamoche, in Italia, c’è un forte declino demografico,nascono pochi figli equalcuno pensa che dovrebbero essere sostituiti, con l’immigrazione. Non cisembra questa la soluzione. Come Gruppo consiliare della Lega di Verona, pensiamo, invece, che la vita umana sia un valore in sé, che la maternitàvada sostenuta e che si debba fare il possibile, per rimuovere le cause, cheinducono una donna ad abortire, come per altro sostiene anche la legge194. Per questo, sosteniamo convinti l’azione dei Centri Aiuto alla Vita eintendiamo promuovere iniziative di sostegno alla maternità, con aiutieconomici, informazioni sulle cure prenatali e altre possibili alternativeall’aborto, come, peraltro, abbiamo già fatto in passato. I bambini, nonancora nati, sono troppo piccoli, per farsi sentire; noi vogliamo dar lorouna voce, aiutando le loro mamme ad accoglierli con amore”. Un appello fortemente sentito e che dovrebbe essere sentito e riflettuto, senza indugio, dalla politica, in generale, trovando, al più presto, soluzioni idonee a risolvere un problema, pesante e grave, materiale e morale, che incide negativamente sul nostro presente e inciderà sul nostro futuro. Alla giovane Madre, alla Mamma è doveroso facilitare la vita, perché, dare la vita ad un figlio significa donare una grande Risorsa, nuova vita e forza alla Nazione.

Pierantonio Braggio