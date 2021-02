Elena Lucia Zumerle presenta la su tesi sul Comitato delle Regioni a Ciambetti

La tesi , che ha ottenuto il massimo dei voti, è stata frutto di un lavoro intenso durato complessivametne due anni, prima a Venezia, ma soprattutto di mesi di permanenza a Bruxelles. A Venezia, con l'aiuto del Presidente CIAMBETTI che ha rilasciato una lunga intervista ed ha fornito spunti interessanti e per preparare il terreno prima di stabilirsi in Belgio. A BRUXELLES, a Cà Veneto e nei Palazzi del Parlamento europeo, per capire da vicino come questo COMITATO, di cui CIAMBETTI è vicepresidente funzionava davvero. In molti hanno collaborato a favore della neo dottoressa in Giurisprudenza, in particolare come si può vedere nella foto l'aiuto della Consigliera Regionale SPONDA è statoa significativo.