DRAGHI, persona competente ma piena di "chiaroscuri" come gli italiani

Per chi crede in lui, è il salvatore della Patria , l'unto dei banchieri , che salverà l'Italia. Peccato che per altri sia quello che ha inziato a svendere l'Italia ed i suoi principali asset industriali ed ha fatto svanire il sistema bancario italiano come era stato pensato con la riforma Amato del 1992. Miliardi buttati e ricchezza culturale svenduta. Un uomo delle istituzioni, certo per il mantenimento del potere e della situazione che infonde sicurezza anche a noi . Ma i fatti? Al di là delle parole con cui si esprime e che paiono molto cambiate negli ultimi tempi rispetto a qualche anno fa, andremo a valutarlo sui fatti. Sinteticamente per Draghi il suo operato passato , al di là di ovvie sfacettature, si può sintetizzare con chi è ricco resti ricco, chi protesta abbia la meglio. Con lui il mondo globalizzato prevale sulla cultura e sulle tradizioni; con lui l'Italia era una piccola pedina che deve funzionare come mercato di sbocco delle industrie multinazionali. Con lui però si salva l'Euro e la coesione europa. Il prof. DRAGHI, credo che sia da poco stato nominato professore per meriti sul campo, avrà molto da fare per aggregare una maggioranza politica di schieramentei avversi con pochi elementi di coesione sociale, di cui il principale è la paura. La paura, specie se costruita ad arte piano piano, in politica porta a fare cose inaccettabili. Quindi , prima assisteremo al miracolo della coalizione politica, poi se ci riuscirà ( e sinceramente lo vorremmo) le riforme. Egli è l'uomo della provvidenza e forse ne sarà capace, ma senza il consenso sociale, che si esprime col voto, e non della piazza che si esprime con monetine, pomodori, idranti divelti, auto date a fuoco e via esagerando, non si va da nessuna parte. Il dissenso contro questa organizzazione che si è data l'Italia è di tutti: se chiedete in giro se sono contenti di come va l'Italia credo che pochissimi fortunati risponderanno si; tutti chiedono riforme anche sostanziali. Ma ognuno vede percorsi diversi. Sarà in grado Draghi di muoversi in politica come si è mosso nelle stanze del potere? Sarà un novello Monti che ha schiacciato l'Italia per compiacere altri Paesi "amici"? Io non credo che un governo siffatto durerà molto, servirà prevalentemente a garantire la nomina del prossimo Capo dello Stato ai poteri forti europei. Purtroppo , di quello che il popolo vuole democraticamente non interessa quasi a nessuno. Pensate all'autonomia votata dalla stragrande maggioranza in Veneto ( ma i sondaggi dicevano lo stesso nelle altre regioni) e banalmente dimenticata da quasi tutti. Draghi quindi non porterà che qualche modifica lieve , pur avendo tanti soldi italici da spendere ipotecando il futuro dell'Italia ancor di più. Ora che in pratica non c'è vincolo di bilancio che politicamente tenga, nonostante i paletti costituzionalmente posti a tutela dell'eccessivo debito, si può spendere:la paura permette anche questo. Draghi ha già i suoi presunti beneficiabili che lo osannano. A noi starebbe bene se avesse una investitura popolare anche indiretta. Del resto la crisi imperversa da sempre in Italia e con questa logica dell'emergenza sempre costruita su qualche paura reale in Italia si governa dal dopoguerra. Quando si potrà governare senza puntare sulle paure ?