Aggiornamento vaccinazione anti-COVID19

Aggiornamento vaccinazioni anti-COVID19 04/02/2021 18.30 AZIENDA dosi somministrate

ULSS n. 1 Dolomiti

12027

ULSS n. 2 Marca Trevigiana

26425

ULSS n. 3 Serenissima

28375

ULSS n. 4 Veneto Orientale

7322

ULSS n. 5 Polesana

13880

ULSS n. 6 Euganea

32242

ULSS n. 7 Pedemontana

16924

ULSS n. 8 Berica

23159

ULSS n. 9 Scaligera

24887

Azienda Ospedale Università Padova

6553

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

8569

Istituto Oncologico Veneto

971 TOTALE REGIONE DEL VENETO 201334

TOTALE PERSONE VACCINATE IN VENETO 86280 TOTALE DOSI SOMMINISTRATE IN ITALIA 2233982 TOTALE PERSONE VACCINATE IN ITALIA 867237

Note:

I dati riferiti a ciascuna Azienda ULSS comprendono le somministrazioni effettuate in tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio di riferimento.

Le vaccinazioni, al momento dell’elaborazione dei dati, potrebbero essere ancora in corso; i dati sono rilevati periodicamente e trasmessi alla struttura commissariale per l'emergenza al fine della pubblicazione nel portale nazionale (l'aggiornamento del portale nazionale può avvenire anche il giorno successivo).

A seguito di verifica, sono sempre possibili correzioni dei dati relativi ai giorni precedenti.

Per “persone vaccinate” si intendono i soggetti che hanno completato il ciclo di vaccinazione previsto.