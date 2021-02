PANDEMIA: ecco gli ultimi dati nel veneto.

Regione del Veneto - Direzione Prevenzione, Sicurezza alimentare, Veterinaria

Aggiornamento vaccinazione anti-COVID19

Il presente documento descrive lo stato di avanzamento della campagna di vaccinazione anti-COVID19. La campagna è iniziata formalmente il giorno 27.12.2020, data unica a livello europeo.

Aggiornamento vaccinazioni anti-COVID19 03/02/2021 15.00 AZIENDA dosi somministrate

ULSS n. 1 Dolomiti

11790

ULSS n. 2 Marca Trevigiana

25654

ULSS n. 3 Serenissima

27539

ULSS n. 4 Veneto Orientale

7137

ULSS n. 5 Polesana

13494

ULSS n. 6 Euganea

30281

ULSS n. 7 Pedemontana

16215

ULSS n. 8 Berica

22219

ULSS n. 9 Scaligera

23503

Azienda Ospedale Università Padova

6433

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona

8207

Istituto Oncologico Veneto

923 TOTALE REGIONE DEL VENETO 193395

TOTALE PERSONE VACCINATE IN VENETO 79118 TOTALE DOSI SOMMINISTRATE IN ITALIA 2166053 TOTALE PERSONE VACCINATE IN ITALIA 808306



Note:

I dati riferiti a ciascuna Azienda ULSS comprendono le somministrazioni effettuate in tutte le strutture sanitarie e socio-sanitarie del territorio di riferimento.

Le vaccinazioni, al momento dell’elaborazione dei dati, potrebbero essere ancora in corso; i dati sono rilevati periodicamente e trasmessi alla struttura commissariale per l'emergenza al fine della pubblicazione nel portale nazionale (l'aggiornamento del portale nazionale può avvenire anche il giorno successivo).

A seguito di verifica, sono sempre possibili correzioni dei dati relativi ai giorni precedenti.

Per “persone vaccinate” si intendono i soggetti che hanno completato il ciclo di vaccinazione previsto.