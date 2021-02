Fondazione Cariverona sostiene 12iniziative di rete, coinvolgendo 53 partner operativi con AZIONI DI COMUNITÀ

Deliberati complessivamente contributi per 4 milioni.



Sono 3 le reti sostenute nel territorio veronese con focus sul coinvolgimento delle giovani generazioni:

Azienda ULSS 9 Scaligera, Cocai APS Verona,

Comune di Villafranca

Con il progetto Azioni di Comunità, la Fondazione Cariverona ha voluto selezionare e valorizzare esperienze di welfare di comunità emerse nell’emergenza come rispostaalle esigenze dei territori e dei cittadini e sostenere percorsi di rinnovamento in ambito sociale.

Agli enti del territorio è stato infatti richiesto di focalizzare la propria analisi sui meccanismi del cambiamento e sugli elementi che potessero permetterne la valutazione per coglierne il relativo successo.

A conclusione dell’iter di valutazione il Consiglio di Amministrazione di Fondazione Cariverona ha ora deliberato il sostegno a 12 iniziative di reteutilizzando l’intero budget a disposizione, pari a 4 milioni di euro, per pratichedalla forte connotazione collaborativa tra soggetti pubblici e privati nei seguenti ambiti:

a) supporto al disagio e alle fragilità;

b) sostegno alle famiglie anche nella conciliazione dei tempi vita-lavoro;

c) empowerment delle comunità locali di riferimento;

d) rafforzamento delle connessioni tra servizi centrali e territoriali e tra i diversi servizi socio-sanitari.

Le sperimentazioniselezionate avranno uno sviluppo biennalee sono chiamate a realizzarein un arco temporale di 3 mesi il piano definitivo attraverso un percorso dedicato di progettazione che potrà contare anche sul supporto di facilitatori esterni.Importante novità del bando è rappresentato dal Piano di monitoraggio e valutazione che costituirà elemento di riferimento per la verifica intermedia funzionale alla conferma del contributo sul secondo anno di sperimentazione.

Saranno avviati 3 progetti in provincia di Verona così come in quella di Vicenza, 2 le progettualità in ognuna delle province di Belluno, Ancona e Mantova. Nel complesso, i progetti sostenuti vedono il coinvolgimento attivoicome partner operativo di 53realtà territoriali operative nel sociale.

I progetti selezionati nel territorio veronese sono i seguenti:

Azienda Ulss 9 Scaligera Verona

Progetto: MEET GENERATION - Percorsi di connessione per la capability di adolescenti, giovani, famiglie e comunità

Contributo deliberato: 370.000 euro

Partner n.6, tutti operativi - Cooperativa sociale Areté, Associazione Sesta Opera, Congregazione Poveri Servi Divina Provvidenza Casa Buoni Fanciulli - Istituto Don Calabria, Cooperativa sociale L'Albero, Medici per la Pace Onlus, UST CISL Verona.

Descrizione: il progetto propone iniziative a supporto del disagio e delle fragilità, con un’attenzione particolare a circa 100 giovani svantaggiati e 100 famiglie dell’intero contesto territoriale dell’Azienda Ulss 9 Scaligera, attraverso azioni in risposta alla povertà educativa, di recupero delle relazioni sociali e di empowerment del nucleo famigliare.

Cocai APS Verona

Progetto: La fabbrica del quartiere

Contributo deliberato: 350.000 euro

Partner n.7 tutti operativi: Associazione AGILE, Associazione Culturale le Falie, Associazione Verona FabLab, Comune di Verona, Cooperativa sociale Energie Sociali, COSP Verona, Cooperativa sociale Reverse

Descrizione: obiettivo di progetto è lo sviluppo di nuove imprese sociali innovative per una rigenerazione urbana che sperimenti la sussidiarietà orizzontale. Punti di riferimento sono il quartiere ed il coinvolgimento di giovani (18 – 35 anni) attivi in percorsi di condivisione dei saperi con gli abitanti per un’efficace contaminazione delle diverse esperienze. La Fabbrica di Quartiere sarà uno spazio aperto a tutti, luogo della collettività, dove avviare esperienze di partecipazione, coinvolgimento e auto-organizzazione.

Comune di Villafranca di Verona (VR)

Progetto: Km 0 – Chilometro Zero. Design thinking locale e sharing economy per ridurre le distanze

Contributo deliberato: 320.000 euro

Partner n.26 di cui operativi: 2 - Cooperativa sociale Hermete San Pietro in Cariano (VR), Cooperativa sociale Tangram di Valeggio sul Mincio (VR)

Descrizione: Il progetto ha come obiettivo il ripensare, con un approccio partecipativo, gli spazi di comunità per trasformarli in luoghi generativi. Coinvolge scuole, centri sociali, parrocchie, associazioni, gruppi informali, enti del terzo settore. Identifica nei giovani (15-25 anni) il target di riferimento e ne sollecita la partecipazione, in uno spazio fluido tra analogico e digitale in un ruolo propositivo e al servizio del territorio.

«Gli effetti della pandemia da COVID-19 hanno un forte impatto sulla vita delle nostre comunità, compromettendo le condizioni di persone già in situazione di fragilità. Questa esperienza ha contribuito a far emergere una serie di bisogni ed esigenze di innovazione, mostrando l’importanza di reinterpretare l’operato di istituzioni e di enti del privato sociale, stimolando, nell’emergenza, l’adozione di soluzioni sperimentali e creative, l’uso intelligente delle tecnologie digitali, la necessità di migliorare la capacità di collaborare tra istituzioni, soggetti del terzo settore, sistema del volontariato.– commenta Alessandro Mazzucco, Presidente di FondazioneCariverona– Inoltre con questo significativo intervento operiamo nella Programmazione 2020-2022 nell’ambito dell’obiettivostrategico dedicato all’Innovazione Sociale, Benessere, Qualità della Vita per la creazione di comunità inclusive e coese.”.

“Abbiamo molto investito sulla costruzione di questa call – ha poi evidenziato Giacomo Marino, Direttore Generale di Fondazione Cariverona – richiamando l’attenzione dei partecipanti a focalizzarsi su due aspetti fondamentali: chi sono gli individui, le organizzazioni, le istituzioni, le comunità a cui l’ente vuole essere utile, impattando positivamente e come misuriamo l’impatto sociale, il valore, rispetto a beneficiari, stakeholder, finanziatori, lavoratori. Aspetti su cui siamo chiamati, tutti, responsabilmente a misurarci.”.

