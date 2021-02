Ed ora elezioni ed autonomia!

Ci vogliono elezioni subito e sapendo che la sinistra non lo permettterà movimentando anche la piazza prepariamoci a momenti di caos sociale. Finora il blocco sociale ha convinto tutti a causa della pandemia, ma il lavoro che esiste solo per forza di legge come nei Paesi della cortina di ferro e le imprese che se ne vanno se non sono foraggiate dallo Stato non consentirà, nonostante i soldi messi sul mercato di avere una ripresa effettiva. Tropppe persone vivono come amebe dallo Stato riempiendosi le tasche alla faccia di chi lavora e si impegna. Finora la logica di sinistra di spartire ed imperare ha prevalso, mentre la politica dei redditi ha un grande significato sociale ma non va estremizzata. Il credo politico di tanti in Italia, piegato da incompetenze e appetiti esagerati non si risanerà con nuove elezioni, ma un cambio di guardia in una democrazia è salutare, è sanificatorio, per tutti, in gradi diversi , ma per tutti.