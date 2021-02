VACCINI PER TUTTI IN POCO TEMPO E LA PANDEMIA FINISCE PRESTO.

All'inizio erano dei! Il popolo spaventato da una minaccia pandemica piovuta chissà(?) da dove, ascoltava il Governo del mondo che diceva passerà. A Roma, poi, siamo qui noi , fidatevi. Belle facce, belle parole , da imbonitori con tutta una schiera di consulenti super pagati ed incensati , ovviamente di area politica verificata, a cui gioco forza credevamo, ci convincevano. O meglio, si pensava "Non saranno tutti incapaci". Tutti no, qualcuno si, qualcun'altro in cerca di approffittare del disastro come ai tempi del terremoto dove c'era chi si rallegrava degli affari. Poi gli errori e le fortune. Qualche politico pescava poco e male, qualcuno meglio qualcuno pescava la palla d'oro che gli dava per qualchemese l'aureola di infallibile. . Ora basta! Sappiamo cos'è e come si cura questo virus. Almeno nei limiti di una certa decenza, tanto in medicina nulla è certo e matematico. Un corpo reagisce in un modo, un'altro diversamente, la statistica è la scienza guida. . Ora vorremmo avere delle persone a guidarci che avendo sbagliato, sulla nostra pelle, non sbaglino più e non perseverino nell'errore. Ci siamo fidati dell'Europa ,che bontà sua ci ha dato dei soldi. Qualcuno dice tanti ma son da restituire in gran parte , come è ovvio. Eppure se mi dessero il diritto di stampare moneta, memore dei monetaristi e della teoria MMT, forse io ne stamperei di più! Ma ora basta con la reclusione di interi popoli e generazioni senza aver pensasto a creare una cura , senza aver pensato a impiegare i vaccini.Le cure ci sono, alcune a quanto sembra costano anche poco per chi ha una struttura ospedaliera all'avanguardia,. Prima prevenire certo, prima educare a non contagiarsi, poi curare, Se non curiamo quelli che si ammalano di questo covid-19, virus che probabilemente ci sarà sempre ed incontinuo divenire, allora vacciniamo la gente così raggiungeremo quel numero di gregge ( di pecore=noi ) che non ce ne frega più niente del virus, INvece no. IL vaccino pagato in anticipo a fondo perduto e pagato poi, è sparito. Nel mondo solo pochi lo posson fare e distribuire. Come pecore ci siamo fidati, ancora una volta, che ci avrebbero dato il vaccino in modo di far terminare questa segregazione, invece no. IL vaccino non c'è, non è per tutti, i più bravi se lo accaparrano ( una sorte di mercato nero) e gli altri stanno a guardare. Si le stelle, le balle no. A questo punto, e non lo diciamo da oggi, ma da quando a sgarrare sono stati i politici europei o le multinazionali farmaceutiche. A questo punto facciamoceli sti vaccini. Alcune industrie farmaceutiche che a sentire la stampa avrebbero inondato il mondo occidentale ed il resto, con i loro vaccini così ben pagati, hanno fallito. Ora pagando le royalties, i diritti di ricerca, ( ma chi sbaglia pga, si diceva , o no?) diamo via libera a tutti di farli sti vaccini in modoche nel giro di qualche mese tutto ilmondo ce l'abbia, Aspettare tre mesi significa solo per l'Italia procurare almeno (gg100*300deceduti) 30.000 morti, ed a livello mondiale ancor di più. Diamogli sti soldi, se gli vanno, ma facciamoli sti vaccini almeno là dove l'industria farmaceutica li sa fare. E l'Italia, il Veneto, tra questi. Finiamola con la storia che non si piò, invece si può, Certo l'attenzione personale non dovrà cessare anche perchè ci sono altre malattie contagiose, ma torneranno le buone cose che spero un anno di busse abbiano fatto capire a moltissimi come ci si comporta inuna società complessa come la nostra.