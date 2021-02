Ater - Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale, Verona.In estate, inizieranno i lavori di ristrutturazione dell’edificio di via Foscolo 33-43, a San Giovanni Lupatoto, Verona.

"Nessuno deve sentirsi escluso - dice il presidente Damiano Buffo - ma solamente avere la pazienza di attendere il suo turno. Abbiamo effettuato una mappatura completa di tutto il nostro ingente patrimonio e abbiamo programmato ed, in parte, già avviato i cantieri di opere importanti, compatibilmente coi finanziamenti europei e regionali che sono e saranno concessi oltre a fondi propri dell'Azienda. Recentemente abbiamo approvato, su proposta del direttore, Ing. Franco Falcieri, un Piano Triennale dei lavori che trova armonia con la gestione delle risorse economiche a disposizione e garantendo comunque un solido flusso di cassa; i lavori riguardano anche il recupero degli alloggi sfitti, degli immobili con l'efficientamento energetico e sismico, il rifacimento delle facciate, dei tetti, degli infissi. Tra questi interventi è stato individuato il fabbricato di San Giovanni Lupatoto del complesso edilizio di Via Foscolo 33-41-43 che beneficerà di una ristrutturazione in efficientamento energetico per un totale di 55 appartamenti di cui 52 di proprietà dell'Ater e per un importo lavori complessivo di circa euro 1.600.000 di cui 780.000 di fondi ATER. La progettazione dell'opera è stata acquisita mentre a breve si riuniranno i condomini con i quali condividere l'iter dei lavori che partiranno nella prossima estate. Ci auguriamo, attraverso questo grande impegno programmatico e concreto, di dare risposte ai cittadini, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, particolarmente in difficoltà in questo periodo di emergenza, che l'Azienda ha particolarmente a cuore."

L'assessore ai Servizi Sociali del Comune di San Giovanni Lupatoto, Maurizio Simonato: “Ringrazio Ater per questo importante intervento nel nostro territorio. Si conferma una collaborazione stretta e di grande utilità per i nostri cittadini delle fasce più deboli. Nonostante le difficoltà create dall'emergenza sanitaria, prosegue l'intervento volto a sostenere chi è in difficoltà, rispettando anche l'ambiente". La riqualificazione di edifici, quale quella, che sta realizzando ATER, se è compito istituzionale e adeguamento al moderno, creando pure importante attività economica, è al tempo, attenzione ai cittadini e miglioramento dell’aspetto dell’ambiente esterno, che, dovutamente curato, crea piacere di vivervi.

Pierantonio Braggio