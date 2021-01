NUOVI DIRIGENTI PER IL PARTITO DEI VENETI

l’Associazione Partito dei Veneti, (che già aveva dato vita a quel comitato, oggi disciolto, presentatosi alle recenti votazioni riunendo una compagine di diverse sigle), ha rinnovato al proprio interno tutte le cariche direttive e con l’occasione tracciato un programma di lavoro per il prossimo

futuro.



L’Assemblea ha individuato nella persona di Cesare Busetto, 49 anni, libero professionista di Mestre, il ruolo di Segretario e Portavoce, ruoli che lo impegneranno fino al Congresso del partito, previsto verso la fine di quest’anno.

Accettando l’incarico ha ribadito: "Sono onorato di quanto amici e soci hanno proposto al sottoscritto, sicuramente avremo molto lavoro da svolgere soprattutto sul territorio e a contatto diretto col Popolo Veneto".



Il prof. Stefano Zecchi, all’unanimità proposto come Presidente Onorario del Partito dei Veneti, neo consigliere comunale PdV a Venezia, rilancia l’idea della necessità in Veneto del partito del territorio, "Serve un partito che sia vocato nello specifico agli interessi locali, che dialoghi con tutte le forze in campo, con le istituzioni, con le associazioni e con la cittadinanza e ne porti avanti le istanze".