PAOLO ARENA: ZONA GIALLA SOLO DA LUNEDì, ENNESIMA FARSA

“Siamo ancora una volta delusi e amareggiati - sottolinea Arena - perché non si tiene nella minima considerazione il valore ed il ruolo del terziario di mercato, strategico in termini economici e sociali. Auspichiamo che l’ordinanza del Ministero riveda la data e confidiamo che la crisi politica in corso porti buone nuove: peggio di così non si può fare”.

"La burocrazia, i burocrati, vincono ancora sul buon senso", conclude Arena. "Le aziende muoiono: abbiamo bisogno di uomini saggi e pragmatici".