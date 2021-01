Il Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, ha approvato, su proposta del Group CEO, Philippe Donnet, una nuova struttura organizzativa del Gruppo. La mira a sostenere l’efficace esecuzione del Piano Generali 2021, intervenendo, su alcune priorità chiave, anche in vista del prossimo ciclo strategico, dai seguenti contenuti: – Incrementare ulteriormente la gestione disciplinata dell’asset liability management, al fine di continuare ad aumentare la resilienza del bilancio del Gruppo, alla volatilità dei mercati, in linea con i risultati, finora ottenuti dal lancio del Piano Generali 2021. Le competenze, nello sviluppo dei prodotti assicurativi, verranno ulteriormente rafforzate, attraverso l’integrazione della gestione degli investimenti del Gruppo, con l’area Insurance. Ciò consentirà di rispondere al meglio alle esigenze dei clienti, garantendo, al tempo rendimenti sostenibili, per gli azionisti, in un perdurante contesto di tassi di interesse, sempre bassi. – Accelerare, anche attraverso lo sviluppo di ulteriori competenze, l’implementazione della strategia multi-boutique, nell’Asset Management, pilastro fondamentale, per la crescita profittevole, per la diversificazione delle fonti di utile e per la riduzione dell’assorbimento di capitale. – Velocizzare la trasformazione digitale, semplificando ulteriormente i processi e continuando a realizzare l’ambizione strategica di essere Partner di Vita, attraverso un coordinamento integrato di tutte le leve a supporto della trasformazione digitale e tecnologica. Nell’ambito della nuova, semplificata, struttura organizzativa, il Gruppo ha valorizzato risorse manageriali interne, che lavoreranno a diretto riporto del Group CEO, per il raggiungimento dei target del Piano Generali 2021. La riorganizzazione descritta – grande segno di adesione all’esigenza di aggiornamento e di modernizzazione imprenditoriale, di per sé, caratteristica di un’Azienda bene guidata, con lungimiranza, e attenta all’evolversi dei tempi – conferma l’ampia disponibilità di talenti, interni al Gruppo, e favorisce la valorizzazione di capacità e competenze.

Pierantonio Braggio