Cattolica: Altre contestazioni emergono.Ma pochi a Verona prendono posizione, cosa aspettano d' altro?

Il diritto di cronaca è utile per svegliare le coscienze dei molti che sono ancora intontiti dalle ultime novità, ma occorre andare oltre e pensare di salvare il moltissimo che ancora rimane. Tanti lettori ci leggono e ci sostengono, ma non basta.Occorre che la città si unisca e chieda il rilancio partendo da chi da anni sostiene la necessità di cambiare ed ampliando a tutti coloro che si impegneranno a valorizzare Cattolica, ora Spa, ma sempre con un azionariato diffuso nella nostra provincia. Qualcuno lo sta cercando di fare e noi sosterremo tutte le iniziative che andranno in tal senso. Perchè abbiamo fiduci Nell'azienda Cattolica , non nei suoi vertici. Cattolica, ripulita dai gravami economici di operazioni che si sono rivelate azzardate, ha un grande portafoglio storico, con una rete di agenti fortissimamente legata al territorio e con molti ex soci che avevano sottoscritto i prodotti Cattolica. Questi sono tutti valori che, uniti al secolo abbondante di storia, ne fanno un marchio conosciuto ed apprezzato. Quindi sveglia cari amici veronesi, non ci sono in ballo solo risparmi ma la storia di una città, e date la sveglia a chi assopito o intontito pensa che siano cose che non lo riguardano. Le autorità fartanno il loro corso e chi dovrà difendersi lofarà, ma non si può aspettare. Tra qualche mese si andrà in assemblea dove si voterà per un nuovo corso, con un nuovo socio di riferimetno, e gli azionisti dovranno mobilitarsi. Il giardini del vicino, è del vicino, ma se non è curato o peggio avrà ripercussioni anche sul nostro vivere quotidiano.