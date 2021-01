Aerogest e SAVE firmano una proroga di ulteriori tre mesi del PattoParasociale.

Nei prossimi mesi proseguirà il dialogotrai Soci,tanto più significativo nel perdurare del contesto di crisi, per far fronte al quale si rende particolarmente necessaria una gestione solida e continuativa, anche in vista dellemisure governative di sostegno agli aeroporti.

In tal senso, Aerogest e SAVE confermano che permane un’assoluta sintonia rispetto agli obiettivi di sviluppo degli aeroporti di Verona e Brescia, sia dal punto di vista del traffico, che infrastrutturale.