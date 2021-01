SINDACATO: PROFONDA PREOCCUPAZIONE PER IL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI

La Fisac CGIL di Verona esprime profonda preoccupazione per i rilievi mossi nei giorni scorsi da IVASS (Istituto pe r la Vigilanza sulle Assic urazioni) al Gruppo Cattolica Assicurazioni.

La scorsa primavera l’istituto di vigilanza aveva già evidenziato un indebolimento della situa zione di solvibilità del Gruppo ed imposto un piano di rafforzamento pat rimoniale.

Il nuovo intervento giunge nel mezzo della realizzazione di quel percorso di rafforzamento che ha visto la sottoscrizione di un accordo di partnership con Generali ed il suo ingresso nell’azionariato di Cattolica con una quota rilevante ma non ancora di controllo.

IVASS ha richiesto la redazione entro 60 giorni di un piano di rimedio sotto la responsabilità del l’Amministratore D elegato , ed in particolare:

• un profondo ricambio dei componenti del CdA;

• il rapido completamento dell’aumento di capitale già previsto;

• la vendita entro fine anno delle azioni rivenienti dal recesso dei soci contrari alla trasformazione in Spa;

• la revisione della politica di remunerazione;

• il blocco di eventuali operazioni di apporto di liquidità, sotto qualsiasi forma, alle società controllate non assicurative, e di investimento nel Fondo Ca’ Tron HCampus.

La Fisac CGIL di Verona ritiene

che il piano di adeguamento ai rilievi IVASS , il cui ruolo

mira a garantire la stabilità del sistema non de bba in alcun modo avere ri cadute

negative sui lavoratori/trici

Chiediamo che tutti gli attori in campo ( istituzioni e soggetti coinvolti) si facciano

garanti di un piano di continuità aziendale che tuteli i livelli occupazionali e le

pro essionalità delle L avoratrici e dei Lavoratori del Gruppo.

Verona,

2 8 gennaio 2021

Segreteria

P ro vinciale

Fisac CGIL

Verona