La Compagnia teatrale “Gino Franzi”, in streaming.Dalla Società Letteraria, Verona, lo spettacolo, dal tiotolo: ”L’Unità d’Italia di Pellegrino Artusi, a 200 anni dalla nascita”.

La navigata Compagnia teatrale “Gino Franzi” , aveva in cartellone, lo spettacolo”L’Unità d’Italia di Pellegrino Artusi”(1820-1911), ma il Corona ne ha bloccato la rappresentazione. Per tale motivo, l’opera, in video d’anteprima, andrà in onda in streaming, venerdì 29 gennaio, alle ore 17,dalla Società Letteraria, Verona. Saranno di aiuto agli appassionati di storia e di teatro: facebook, You Tube e ginofranzi@gmail.com. Scrive la Compagnia Franzi, circa l’interessante lavoro, che propone: “Lo spettacolo, partendo da una intervista al famoso gastronomodell’800, che racconta la sua infanzia a Forlimpopoli, città natale, ed il successivo trasferimento a Firenze, descrive, poi, la necessitàdi un libro di cucina scritto in italiano, a fronte dei testi esistenti, assolutamente incomprensibili, anche dai pochi italiani, che sanno leggere”...Anche Pellegrino Artusi, quindi, con il suo impegno culinario, ha fatto e fa cultura. Padre della cucina italiana, nelle diverse caratteristiche, rese pubbliche le sue esperienze culinarie e le sue ricette, nell’opera “La scienza in cucina - L’arte di mangiar bene” (1891).

Pierantonio Braggio.