DA SABATO I SALDI INVERNALI. LIEVORE (FEDERMODA-CONFCOMMERCIO VERONA): OPPORTUNITA’ PER CONSUMATORI E COMMERCIANTI

Secondo Confcommercio le vendite di fine stagione muoveranno a livello nazionale un business di 1 miliardo in meno rispetto allo scorso anno, vale a dire 4 miliardi di euro contro 5: gli acquisti in saldo interesseranno oltre 15 milioni di famiglie e ogni persona spenderà circa 110 euro.

"La situazione è estremamente difficile - spiega il presidente di Federmoda-Confcommercio Verona Mariano Lievore - le restrizioni imposte per l'emergenza sanitaria stanno colpendoci duramente e, anche se la zona arancione consente ai negozi di abbigliamento e calzature di restare aperti, le vendite sono sensibilmente inferiori a quelle di un periodo normale".

"Una cosa è certa", aggiunge Lievore. "Questi saranno saldi veri, con sconti veri: per i commercianti infatti è l'occasione per smaltire i tanti capi invenduti, mentre per i clienti c'è l'opportunità di fare affari davvero interessanti. Invitiamo quindi i veronesi ad approfittarne recandosi nei negozi e di sostenere il commercio di vicinato che ha un ruolo essenziale non solo in termini economici, ma anche sociali".