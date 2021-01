COO’EE FIRMA LA CAMPAGNA INTERNAZIONALE #MADEOFWATER DI KOMET IRRIGATION

KometIrrigation è una family company austriaca, con sede a Lienz - guidata dai tre fratelli Arno, Viktor e Hugo Drechsel - che si occupa dal 1952 di irrigazione efficiente e innovativa, e lo fa con il supporto di una visione strategica, una missione precisa e la solidità di valori come la ricerca, l’innovazione tecnologica e la progettualità accurata. Processi intelligenti, costante controllo, orientamento al dialogo e alla crescita interna dei collaboratori, tecnologie avanzate e automazione sviluppata sono solo alcuni degli asset che muovono il lavoro di Komet e che le hanno permesso in questi anni di emergere nel mercato dell’irrigazione a livello mondiale.



La volontà di affrontare un percorso di comunicazione prevalentemente digitale, con la consulenza strategica di Turatti Consulting, è mossa dall’obiettivo, da parte di Komet, di diventare leader di mercato e di acquisire un segmento ampio e distintivo rispetto ai concorrenti. Un percorso che ha visto in Coo’ee, agenzia associata UNA e guidata dal CEO Mauro Miglioranzi, il partner creativo ideale per metterlo in pratica. Così è nata la campagna di comunicazione #MadeOfWater, che attraverso una pianificazione digital, ha deciso di raccontare e comunicare non solo i valori di Komet, ma anche i prodotti, le soluzioni e la ricerca con cui l’azienda riesce a distinguersi dai competitors. #MadeOfWater nasce per essere un grande contenitore visivo e concettuale di ciò che Komet rappresenta nel mondo dell’irrigazione, ma soprattutto uno strumento per aprire un canale di dialogo tra venditori e agricoltori, che affrontano sfide diverse e si trovano al centro di un GAP che va colmato attraverso la comunicazione.