ATV Verona, per la Scuola.

Dopo un lungo e complesso lavoro di studio e di preparazione – in collaborazione con l’Ufficio scolastico provinciale e regionale, con Ente di Governo del TPL, con il Comune e la Provincia di Verona e sotto il coordinamento della Prefettura di Verona – ATV ha predisposto un piano di trasporto pubblico, che permetterà agli studenti di muoversi, in sicurezza, da casa a scuola e viceversa, nel rispetto delle normative di contenimento dell'emergenza sanitaria. Si tratta di un imponente rinforzo della rete e dell’adeguamento del servizio a nuovi orari scolastici, tenendo conto dell’obbligo di trasportare, su ciascun autobus, un numero massimo di passeggeri, non superiore al 50% dei posti disponibili, e dell’istituzione di nuove corse, in particolare, per la rete provinciale, in coerenza con lo scaglionamento degli orari di ingresso e d’uscita degli Istituti scolastici di Verona, che prevede due fasce orarie di ingresso, alle 8 e 9.30, con le conseguenti modifiche degli orari di uscita, fino alle 14.45. Ove necessario, sono state inserite ulteriori corse integrative o sono stati modificati gli orari di partenza, in modo da consentire l’arrivo a scuola in tempo utile e il normale rientro a casa. Per potenziare il servizio, è stata sfruttata l’opportunità, come cennato, introdotta dalla recente normativa, sul contenimento dell’emergenza sanitaria, di impiegare, nei servizi di trasporto pubblico locale scolastico, anche autobus di aziende private normalmente dedicati al trasporto turistico. Pertanto, dal 1° febbraio, alle oltre 3100 corse che vengono quotidianamente effettuate dalla flotta dei 600 autobus aziendali, si aggiungeranno circa 350 corse, nelle ore di massimo utilizzo, con 70 pullman turistici. A questo proposito, l’utenza, in attesa alle fermate, è invitata a prestare particolare attenzione, per identificare correttamente il mezzo di proprio interesse, che potrebbe presentarsi, con un aspetto diverso da quello dei consueti bus ATV, ancorché ogni pullman sarà, comunque, identificato da un’apposita tabella, con l’indicazione della destinazione. Per l’utilizzo dei servizi integrativi (modalità di accesso, controllo titoli di viaggio, modalità richiesta discesa, norme di sicurezza, capacità del mezzo ecc.) è stato predisposto uno specifico regolamento, esposto sia a bordo dei mezzi, che sul sito web www.atv.verona.it. Un centinaio di addetti, dislocati ai capolinea della rete ed alle principali fermate di città e provincia, forniranno informazioni, agevoleranno l’incarrozzamento degli studenti, sorveglieranno le aree di attesa, ad evitare assembramenti, per monitorare il servizio, fornendo ai centri operativi aziendali informazioni tempestive, per l’attivazione dei prevedibili aggiustamenti, che si renderanno necessari, dopo i primi giorni di scuola. Importante sarà anche il contributo della polizia locale, sia del Comune di Verona che degli altri Comuni della provincia, che hanno previsto il rinforzo dei presìdi, nelle aree e negli orari di maggior criticità. Saranno fornite, quindi, gratuitamente, agli studenti, 35000 mascherine FFP2/KN95, molto più efficaci, rispetto a quelle cosiddette "di comunità", e in grado q di garantire una maggior protezione a distanza ravvicinata, avendo attenzione di fornire, con priorità, coloro, che si trasferiscono con mezzo pubblico. Il personale di assistenza, alle fermate, fornirà mascherine a chi ne sia sprovvisto, prima di salire a bordo. L’operazione vuole anche sensibilizzare all'uso di questo tipo di mascherina, sull'autobus ed in tutte le situazioni, in cui le persone si trovino a distanza ravvicinata. Al di là del tema “scuola”, altra notizia è che, a partire da lunedì 1° febbraio, sarà riattivato anche il normale servizio urbano serale, (con la sola esclusione dei servizi notturni da mezzanotte, alle due, il venerdì/sabato), per favorire chi ha necessità di spostarsi - per i motivi ammessi – anche dopo le ore 22. I nuovi orari della rete delle linee, dei servizi scolastici saranno consultabili, sul sito web atv.verona.it, e saranno, inoltre, disponibili, presso tutte le scuole. ATV segnala, ancora, che, nei primi giorni d’operatività, gli orari potranno subire alcuni assestamenti, per meglio rispondere alle esigenze dell’utenza, che è invitata a tenersi costantemente informata, consultando la citata pagina, tramite l’app InfoBus Verona o i profili social Facebook, Instagram e Telegram. Hanno presentato l’importante iniziativa il presidente Massimo Bettarello, il sindaco, Federico Sboarina, e il direttore generale di ATV, Stefano Zaninelli. Non va dimenticato, infine, che il virus, in corso, ha causato ad ATV una perdita di 12 mln, su un bilancio di 74 mln, compresa una riduzione di abbonamenti del 30%, con una previsione di peggioramento, nell’anno in corso.

Pierantonio Braggio