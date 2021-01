LAVORO. NAVIGATOR. DONAZZAN, “FALLIMENTO ANNUNCIATO. REDDITO DI CITTADINANZA MERITA DI ESSERE RIPENSATO, MAGARI SULLA SCORTA DELL’ESPERIENZA VENETA”

Così oggi l’Assessore Regionale al Lavoro del Veneto Elena Donazzan è intervenuta a margine della seduta della IX Commissione Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, durante la quale ha espresso la contrarietà della Regione del Veneto in merito all’ipotesi di continuità del servizio dei navigator legato al Reddito di Cittadinanza.

“Alcuni navigator, una ventina per l’esattezza, hanno già colto l’opportunità di una assunzione a tempo indeterminato grazie al piano di rafforzamento dei Centri per l’Impiego del Veneto, affrontando e superando il concorso pubblico ed entrando così nei ranghi di Veneto Lavoro” continua Donazzan, che conclude “giunti a questo punto è l’intera gestione del Reddito di Cittadinanza che merita di essere ripensata. Auspichiamo che, magari partendo dall’esperienza dell’Assegno per il Lavoro che in Veneto ha portato ad importanti risultati. Si opti per una più oculata gestione delle risorse nazionali sul fronte dell’occupazione”.