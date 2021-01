Su Focus Economia, Barisoni parla delle ultime novità CATTOLICA GENERALI

Barisoni:" C'è stato uno sviluppo ulteriore ... si è acceso il faro di Consob sul modo in cui si è arrivati agli accordi che hanno portato Generali a diventare il primo azionista di Cattolica..." IL tema viene affrontato verso la fine della trasmissione quando la borsa è chiusa. La Consob ha chiesto i dati di tutte le persone coinvolte, anche i consulenti, a qualunque titolo nella tattativa. La giornalista Laura Galvani riportava che l'operazione è stata una sorpresa in quanto Generali dichiarava la sua intenzione di crescere all'estero e non in Italia. Altri commenti all'operazione che noi di Verona economia abbiamo già riportato nei nostri pezzi, ma interessante che la Radio diCOnfindustria n parli chiarendo che si tratta "un supplemento di indagine" rispetto all'ordinario per eventuali fughe di notizie tutte da provare.