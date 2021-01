Il 27 gennaio 2021, come ogni anno, si celebra la “Giornata della Memoria”, voluta dalle Nazioni Unite, a ricordo dei milioni di vittime dell’Olocausto, frutto del fanatismo e della pazzia nazifascista. In tale quadro, Musei di Verona e Comune di Verona organizzano, appunto, per il 27 gennaio, appuntamenti gratuiti, sul tema citato, sulla piattaforma zoom del Museo di Castelvecchio, alle ore 11, per le scuole, e alle ore 16, per il pubblico, in generale.

Due iniziative importanti, destinate a diffondere conoscenza e cultura, su un tema, che non deve e non dovrà essere mai dimenticato, a difesa e a rispetto dell’ “uomo”, a qualsiasi razza egli appartenga e qualsiasi religione egli professi. Nella foto: il profeta Isaia, di Antonio Balestra (1666-1740), Museo di Castelvecchio, Verona.

Pierantonio Braggio