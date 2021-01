28 gennaio 2021: 40 anni dalla nascita di Ires Veneto (28 gennaio del 1981)

Si avvale di ricercatori, docenti universitari, rappresentanti di strutture sindacali. È stato fondato il 28 gennaio 1981. L’evento di celebrazione si terrà on line, in diretta sulla pagina di Ires Veneto (https://www.facebook.com/iresveneto), a partire dalle ore 17:00. Saranno presenti due delle persone che quarant’anni fa contribuirono alla nascita dell'Istituto – Bruno Anastasia e Roberto Tonini – l’attuale segretario della Cgil del Veneto, Christian Ferrari, e la Presidente di Ires Veneto, Donata Gottardi.



Durante l’iniziativa sarà presentato il calendario degli eventi e delle iniziative progettate lungo tutto il corso dell’anno 2021. Quello del 28 gennaio 2021, infatti, sarà il primo di una serie di eventi che si terranno fino al 28 gennaio 2022, giornata di chiusura di tutto il percorso di celebrazione. L’obiettivo è duplice:

1) riflettere sulla storia e il significato che Ires Veneto ha avuto in questi 40 anni

2) scrivere la rotta delle future esperienze di Ires Veneto



«Speravamo di arrivarci in una situazione più serena per il nostro Paese per le nostre comunità e le nostre famiglie – afferma Igino Canale, direttore dell’Istituto – , ma, purtroppo, non serve aggiungere parole per descrivere il contesto in cui da mesi stiamo vivendo. La pandemia e la crisi economica e sociale conseguente, però, rendono ancor più decisivi lo studio, la ricerca, le proposte per uscire dalle difficoltà e realizzare un nuovo modello di sviluppo che rimetta al centro il lavoro di qualità, il welfare universalistico, uno sviluppo rispettoso dell'ambiente e capace di generare benessere diffuso. Ires non mancherà, anche nel prossimo futuro, di dare il suo contributo di studio e di analisi. Avremmo voluto festeggiare questa ricorrenza facendo anche un po’ di festa, la faremo sicuramente più avanti. Tuttavia i compleanni non si rimandano: abbiamo organizzato un’iniziativa in Video Conferenza (ripresa in diretta sul nostro profilo Facebook) in cui presenteremo un VIDEO e un PERCORSO ESPOSITIVO sui 40 anni di Ires Veneto. Quindi, vi aspettiamo il 28 gennaio 2021 on line!»