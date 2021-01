Verona Mountain Film Festival 2021.

Avrà luogo, anche quest’anno, ma, in veste inedita, grazie al sostegno della Fondazione Giorgio Zanotto, il “Verona Mountain Film Festival”, la rassegna dedicata al cinema di montagna. A causa del Corona virus e nell’attesa di potersi ripresentare ai suoi appassionati spettatori, nella forma tradizionale, quest’anno, il noto Festival – in programma dal 27 al 30 gennaio 2021 – sarà on line, in streaming, attraverso un canale Youtube, ad esso dedicato. Per assistere alle proiezioni in programma e ammirare spettacolari fotografie, dedicate alla sempre attraente montagna, gli appassionati delle alte cime e delle imprese sportive più sfidanti, potranno collegarsi al Canale YouTube Montagna Italia, a partire dalle 20.30, d’ognuna delle sere dei giorni sopra indicati. L’edizione di quest’anno non prevede alcun concorso o alcuna premiazione, se non, come sempre, la possibilità di condividere grandi emozioni, questa volta direttamente “dal divano di casa”. La montagna, con i suoi colori e la sua bellezza, conforta ed è di compagnia, anche in questo duro periodo, presentandosi sullo schermo.

Pierantonio Braggio